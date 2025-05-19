Террористы атаковали полицейский участок в Сирии

Трое сотрудников правопорядка погибли в результате взрыва у полицейского участка в Сирии. Об этом сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на представителей городской администрации.

«Первоначальные расследования и осмотр места происшествия показали, что взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли три сотрудника службы общей безопасности и еще несколько человек получили ранения», — отмечается в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Аль-Маядин. Двое человек получили ранения. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен. По словам главы страны, страну ждет новый исторический период и «лучшее будущее».

Президент РФ Владимир Путин ранее направил сирийскому коллеге послание. Он отметил, что усилия временного лидера играют большую роль в стабилизации ситуации в стране. Авторитетные сирийские лидеры должны делать все, чтобы прекратить насилие и уберечь мирных граждан, заявили в МИД России. Москва поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии.