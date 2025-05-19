Выборы президента в Польше: кто прошел во второй тур голосования

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Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов президента в Польше

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk; 5-tv.ru

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Он состоится уже 1 июня.

Завершился первый тур президентской гонки и в Польше. Явка составила рекордные 67%. Лидеры этого голосования уже выявлены — это мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консерватор Кароль Навроцкий. Они вышли во второй тур, который состоится уже 1 июня.

По результатам кандидаты идут практически вровень. Здесь, как и в Румынии, в обществе наблюдается явный раскол. Тшасковский занимает проевропейскую позицию, Навроцкий же выступает против политики ЕС.

Без инцидентов на участках не обошлось. Так, у одного из наблюдателей тест на алкоголь выявил превышение промилле. Нескольким избирателям стало плохо. Более того, зафиксировали два смертельных случая среди пожилых людей прямо на участках голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Бухареста и кандидат от правящей партии Румынии Никушор Дан победил на выборах президента страны.

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