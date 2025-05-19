Гимнастка погибла во время исполнения трюка в магнитогорском цирке

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 63

Артистка сорвалась с высоты более четырех метров.

Фото, видео: Telegram/Челябинский Следком/su_skr74; 5-tv.ru

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Молодая гимнастка погибла во время выступления в цирке в Магнитогорске, 22-летняя артистка выполняла трюк без страховки, сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Трагедия произошла 17 мая в Магнитогорском государственном цирке. По версии следствия, работники учреждения нарушили требования охраны труда, допустив артистку к исполнению трюка на «Колесе смелости» на высоте более четырех метров без страховки и предварительной подготовки. Во время исполнения номера девушка сорвалась и упала на арену.

От полученных травм гимнастка скончалась в машине скорой помощи.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В рамках расследования проводится осмотр места происшествия, изымается документация, допрашиваются очевидцы и сотрудники, ответственные за безопасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали при обрушении трибуны в цирке под Самарой. Среди них, в том числе, было двое детей.

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