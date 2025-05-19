«Колесо смерти»: появились кадры падения гимнастки при выполнении трюка в цирке

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 238 0

Появились кадры падения гимнастки при выполнении трюка в магнитогорском цирке

Фото, видео: Следственный комитет; 5-tv.ru

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Артистка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Магнитогорске 22-летняя артистка погибла во время выступления в цирке во время выполнения  трюка. Момент падения девушки оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что артистка запрыгнула в крутящееся «Колесо смелости» без страховки и предварительной подготовки. Когда механизм пришел в движение, она потеряла равновесие, сорвалась и упала на арену. После этого к ней тут же подбежали все присутствующие. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.

Как рассказал 5-tv.ru отец погибшей Алексей, администрация цирка утверждает, что артистка находилась на допустимой высоте, поэтому в страховке не нуждалась. Тело его дочери отвезли в следственный морг на вскрытие. Кости будут брать на исследование на определение высоты. Родитель гимнастки также заявил, что даже следователи не верят в то, что можно было погибнуть, упав с пятиметровой высоты.

Алексей узнал о смерти дочери от представителя ритуальных услуг, который сразу с ним связался. Похороны девушки назначены на 20 мая.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования проводится осмотр места происшествия, изымается документация, допрашиваются очевидцы и сотрудники, ответственные за безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что байкер погиб в результате ДТП, влетев в полицейскую машину в Санкт-Петербурге.

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