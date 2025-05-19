Бьюти-блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Мария Сидорова
Мария Сидорова 14 0

Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Пластический хирург Алтунян задержан по обвинению в распространении порно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пластического хирурга и бьюти-блогера Юрия Алтуняна задержали в Москве по подозрению в распространении и изготовлении порнографических материалов. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Несколькими днями ранее, 16 мая, суд избрал для блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. С 20 мая его решение вступит в силу. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Юрий Алтунян руководит медицинским центром в Москве, а также ведет популярный блог в Instagram*. У него более двух миллионов подписчиков. На странице он делится советами о косметологии и рассказывает о своей работе. При этом последний пост был опубликован в августе 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге задержали блогера Владоса Мироса. Причины задержания неизвестны, но мужчину уже допрашивали сотрудники управления по противодействию экстремизму.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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