Не просто вкусное лакомство: врач-нутрициолог о пользе клубники

Ягода практически не влияет на уровень сахара в крови.

Клубника обладает уникальными свойствами и очень полезна для здоровья. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

В частности, отметила эксперт, ягода богата антиоксидантами антоцианами — именно они придают ей красный цвет.

«Это полезные растительные соединения, которые… защищают клетки от повреждений свободными радикалами, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний. В клубнике также содержится эллаговая кислота — она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами», — объяснила нутрициолог.

Кроме того, в клубнике в достаточном количестве содержатся витамины и столь необходимая нашему организму клетчатка. Также у ягоды низкий гликемический индекс и она почти не оказывает никакого влияния на уровень сахара в крови.

«Клубника поддерживает здоровье кожи», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ягоды подорожают этим летом. Все дело в заморозках, которые были с конца апреля по начало мая. Холода привели к гибели плодов и ягод, особенно ранних сортов, которые выращивают в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Ростовской области. Поэтому потенциальные потери оцениваются более 50% урожая, это приведет к сокращению предложения на рынке.