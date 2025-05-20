Не семейный отдых: Павел Прилучный не взял с собой отпуск родную дочь

Адвокат артиста объяснила причину.

Актер Павел Прилучный не взял на семейный отдых родную дочь Мию, потому что ребенка не отпустила мама — Агата Муцениеце. Об этом Woman.ru рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.

«Павел приглашал Мию в отпуск с ними, но мама не отпустила. Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали реже по объективным причинам. Мама отпускает Мию к папе, когда ей надо выехать за пределы РФ… Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные», — уточнила юрист.

Страдает и общение девочки с братом, заметила адвокат. Видеться они стали реже, хотя общаться хотят.

В данный момент Павел Прилучный вместе с сыновьями и нынешней супругой Зепюр Брутян находится на отдыхе в Таиланде.

Ранее Муцениеце рассказала о проблемах с алкоголем после развода с Прилучным, об этом писал 5-tv.ru. Актриса также отметила, что под ее влиянием часто начинали пить и окружающие.