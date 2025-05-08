«Начала топить горе»: Муцениеце рассказала о проблемах с алкоголем после развода с Прилучным

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 25 0

Муцениеце призналась в проблемах с алкоголем после развода с Прилучным

«У меня было миллиард причин пить»: Агата Муцениеце о проблемах с алкоголем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса вовремя осознала, что искать успокоения на дне стакана — плохая затея.

Актриса Агата Муцениеце призналась, что после развода с Павлом Прилучным у нее начались серьезные проблемы с алкоголем. В шоу на своем YouTube-канале она рассказала, как в сложный период стала злоупотреблять спиртным.

«Когда я разводилась, я увлеклась очень сильно. Я начала, во-первых, топить в этом свое горе. У меня было миллиард причин пить. И я пила. Поняла, что зашла слишком далеко, и прекратила это дело», — призналась Агата.

По словам актрисы, она полностью отказалась от алкоголя, потому что не чувствует «грань» и не умеет останавливаться.

«Я не понимаю этих женщин, которые два бокала за мяском. Зачем тогда пить, если всего два бокала?» — рассуждала она.

Актриса также отметила, что под ее влиянием часто начинали пить и окружающие.

Ранее 5-tv.ru писал, что на шоу Агата рассказала о встрече с призраком отца, добавив, что в доме, где он умер, до сих пор происходят странные вещи.

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