Годами не проявляется, но разрушает печень: врач-терапевт рассказал о сроках лечения гепатита С

Вирус передается через кровь. В группе риска, прежде всего, наркоманы.

Гепатит С относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций, он может не проявляться долгое время, но незаметно разрушать печень человека. О сроках лечения и особенностях заболевания в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Гепатитом С, напоминает эксперт, можно заразиться через кровь. В группе риска, прежде всего, наркоманы, а также те, кто практикует незащищенный секс. Заболевание, признается терапевт, может быть очень опасно.

«Он такой вялотекущий. И постепенно, клеточку за клеточкой, он убивает печень. И вдруг это выясняется, если человек приходит на УЗИ, например…» — предостерегает врач.

Обычно лечение длится около шести месяцев, но все зависит от повторных анализов, которые нужно делать в обязательном порядке. Редки, но встречаются, отмечает Звонков, случаи самоисцеления. Однако не стоит надеяться на такой вариант.

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