Собирал дождевую воду и похудел на 22 кг: как боец ВС РФ месяц выживал под подбитым танком

Невероятную историю мужества, силы и воли к жизни рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» боец с позывным «Казбек». Он несколько недель провел под обстрелами, укрываясь под танком. Выйти к своим не давали вражеские беспилотники, они же и не пропускали нашу эвакуационную группу. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел кадры, которые Казбек снимал в убежище.

— Мы готовимся к перелету. Вот Рамазан. Как ты себя чувствуешь?

— Нормально.

Это эксклюзивное видео «Известий». На кадрах боец из Дагестана Рамазан, пока он еще с трудом говорит и сейчас восстанавливается после ранений — осколки прилетали в том числе и в голову, чудом не задели глаза. Его позывной «Казбек». В составе группы штурмовиков во время боев в Харьковской области он попал под обстрел ВСУ. Единственное укрытие — подбитый танк, под ним и спрятался.

«Два осколка получил в голову. В ноге тоже осколок», — рассказал военный.

Он сам снимал эти кадры. В укрытии не развернуться, рассказывает о происходящем на родном языке, чтобы семья знала, что с ним. До украинских позиций несколько сотен метров, наши неблизко и обратно идти не вариант.

«Девять километров обратно идти. Птички не дают поднять голову. Если суждено вернуться, то вернусь», — отметил «Казбек».

И так день за днем, ночь за ночью, получив тяжелые ранения, «Казбек» сражался за свою жизнь.

«Сил нет. Девять дней не ел, перевязку сделал. Завтра или послезавтра постараюсь выйти», — добавил он.

Каждый раз, когда рядом падали снаряды, прилетали осколки. Противник не давал выйти и подмогу не подпускал, бойцу приходилось проявлять смекалку, чтобы выжить.

«Уже десятый день, дождь в бутылку собираю», — объяснил на видео «Казбек».

Чтобы совершить такой подвиг, нужен не только стальной характер, но серьезная подготовка и выносливость. На некоторых записях он называет срок — три, восемь и даже 18 дней. Боец похудел на 22 килограмма.

«Бинт закончился, перемотал голову скотчем», — признался военный.

Чтобы выйти из этой ловушки, «Казбек» ждал подходящую погоду. Так и случилось: как только опустился туман, понял, что это его шанс. Историю спасения нам рассказала жена бойца.

«Он выбрался сам, выбрался ближе к нашим, наткнулся на блиндаж уже с нашими ребятами, и они уже ему помогли добраться до нулевой позиции», — рассказала супруга мужчины Захра Закарьева.

Это видео снял боец с позывным «Бек», именно ему и предстояло вывести раненого сослуживца из опасной зоны и передать медикам.

«Спокойно идем. Рамазан, отдыхать здесь нельзя. Потерпи, брат! До конца надо идти!» — говорит на кадрах военный.

Идут буквально под носом у ВСУ, все вокруг просматривается и простреливается.

«Дай автомат мне, тебе тяжело нести. С тропы не сходи! Здесь все заминировано!» — добавил «Бек».

Он выжил. Это еще один бессмертный подвиг, который войдет в историю. Ее сейчас пишут такие же, как и он, сильные и смелые бойцы, сражающиеся на передовой. По словам самого «Казбека», его главная мечта сбылась, он встретился со своей семьей, о чем молился каждый день под танком.