Альтернатива химиотерапии: пермские ученые открыли новый способ борьбы с раком

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

URA.RU: эффективность графена против онкологии изучили в Перми

Альтернатива химиотерапии: пермские ученые открыли новый способ борьбы с раком

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Данный метод не будет вызывать побочных эффектов, которыми печально известно традиционное лечение онкологии.

Исследователи из Перми нашли альтернативу химиотерапии при лечении онкологии. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Ученые из Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и кафедры микробиологии и иммунологии Пермского университета (ПГНИУ) вычислили размер наночастиц оксида графена, которые могут эффективно бороться с раком.

«Научный коллектив изучил влияние наночастиц оксида графена на клетки лейкоза. Крошечные частицы оксида графена могут запускать работу иммунных клеток, которые начинают активнее вырабатывать сигнальные вещества», — проинформировало министерство.

Оксид графена — это вещество, в основе которого лежит углерод с кислородсодержащими группами. Данный материал и до этого применяли в разных областях медицины.

Однако эта разработка открывает новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Ведь неоспоримым плюсом оксида графена является отсутствие у него побочных эффектов, которые дает химиятерапия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России придумали безболезненную методику криолечения онкологии.

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