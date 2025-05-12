В России придумали безболезненную методику криолечения онкологии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

В Сеченовском университете начали применять улучшенную технологию борьбы с раковыми опухолями почек.

В РФ придумали безболезненную методику криолечения рака

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова уже применяют усовершенствованную методику борьбы с опухолями почек с помощью отрицательных температур. Чтобы точено вводить охлаждающие криоиглы и затем постепенно снижать температуру, врачи используют компьютерную томографию (КТ).

Данная технология снижает травматичность процедуры, проводить ее, соответственно, можно под местной анестезией. Также она доступна пациентам, которым не подходят другие варианты лечения. Кроме того, после ее завершения больному не нужен стационар, он может отправиться домой уже через несколько часов, что раньше было невозможно.

Доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али отметил, что прежде для наведения иглы использовалось ультразвуковое оборудование. Криоиглы теперь устанавливаются прямо в опухоль, а благодаря КТ врач может видеть четкие очертания и границы новообразования, а также отслеживать формирование ледяного шара вокруг него, когда игла начинает проводить холод.

«Если ледяной шар, по данным КТ, перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны», — добавил эксперт в беседе с журналистами «Известий».

Криоабляция — так называется процесс воздействия холода на больные клетки. Исследователи выяснили, что опухолевые ткани опухоли гибнут при температуре минус 40 градусов. В числе последних достижений — успешно проведенная процедура криоабляции 69-летнему пациенту с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Петербурга начали применять 3D-импланты для восстановления позвоночника.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:36
Эмир Кустурица посмотрел постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в «Москино»
4:19
Полиция Латвии возбудила 67 дел против людей, праздновавших День Победы
3:55
Запасаемся зонтиками: какой будет погода в Москве 12 мая
3:38
Москва пригласила представителей более 150 стран на встречу по безопасности
3:15
В России придумали безболезненную методику криолечения онкологии
2:48
Какой кефир самый полезный — мнение нутрициолога

Сейчас читают

«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу