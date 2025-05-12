В России придумали безболезненную методику криолечения онкологии

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова уже применяют усовершенствованную методику борьбы с опухолями почек с помощью отрицательных температур. Чтобы точено вводить охлаждающие криоиглы и затем постепенно снижать температуру, врачи используют компьютерную томографию (КТ).

Данная технология снижает травматичность процедуры, проводить ее, соответственно, можно под местной анестезией. Также она доступна пациентам, которым не подходят другие варианты лечения. Кроме того, после ее завершения больному не нужен стационар, он может отправиться домой уже через несколько часов, что раньше было невозможно.

Доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али отметил, что прежде для наведения иглы использовалось ультразвуковое оборудование. Криоиглы теперь устанавливаются прямо в опухоль, а благодаря КТ врач может видеть четкие очертания и границы новообразования, а также отслеживать формирование ледяного шара вокруг него, когда игла начинает проводить холод.

«Если ледяной шар, по данным КТ, перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны», — добавил эксперт в беседе с журналистами «Известий».

Криоабляция — так называется процесс воздействия холода на больные клетки. Исследователи выяснили, что опухолевые ткани опухоли гибнут при температуре минус 40 градусов. В числе последних достижений — успешно проведенная процедура криоабляции 69-летнему пациенту с серьезными сопутствующими заболеваниями.

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