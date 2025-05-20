Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

В фильмографии мексиканской актрисы свыше 120 работ.

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Аврора Клавель умерла в возрасте 88 лет

Фото: Getty Images/Jam Media

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Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Аурора Клавель ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание El Imparcial.

«Актриса Аурора Клавель, известная своей карьерой в мексиканском кино и на телевидении, скончалась в возрасте 88 лет. Информацию о ее смерти подтвердили члены семьи», — говорится в публикации.

Последние годы жизни Клавель проводила со своей сестрой Иоландой, которая о ней заботилась. Причины смерти звезды пока не названы.

Аурора Клавель родилась 14 августа 1936 года в небольшом городе Пинотепе-Насиональ штата Оахака в Мексике. Она с юности мечтала стать актрисой и для этого переехала в столицу.

Дебютировала на экранах Аурора в 1961 году. Мировую славу она получила в 1979-м, когда сыграла в сериале «Богатые тоже плачут» в роли мамы Чоле. Спустя несколько лет другой проект с ее участием тоже покорил зрителей в 1987 году. В «Дикой Розе» артистка перевоплотилась в образ матери Эрнесто Рохаса.

В фильмографии Ауроры свыше 120 работ. Среди них «Я не верю в мужчин», «Бедная богатая девочка», «Мне не жить без тебя» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что режиссер Роберт Бентон умер в возрасте 92 лет.

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