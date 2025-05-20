Собянин: на ярмарки Москвы продукты поставляют более 40 регионов

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 16 0

Лидерами торговли стали овощи и фрукты.

Собянин: на ярмарки Москвы продукты поставляют более 40 регионов

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Свежие продукты на ярмарки выходного дня в Москве поставляют более 40 регионов страны, сообщает mos.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Ярмарки в столичном регионе работают круглогодично, а с 11 апреля открылись еще и сезонные торговые точки. Всего на данный момент в столице открыто больше 50 торговых площадок, которые посетили около двух миллионов покупателей с начала года.

Как сообщает мэр столицы, чаще всего там покупают овощи и фрукты. Ими торгуют фермеры преимущественно из Тамбовской и Липецкой областей, а также с Кубани и из Республики Крым. А рыбу и морепродукты чаще всего привозят из Мурманской области.

«Этот формат торговли пользуется большой популярностью у горожан…» — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве вновь открылись сезонные ярмарки выходного дня. С наступлением устойчивой теплой погоды такой формат торговли становится все более востребованным у горожан. Для удобства ярмарки расположены вблизи жилых районов, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

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