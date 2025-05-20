«Думаем, что делать»: Бородина столкнулась с трудностями перед свадьбой

Телеведущая не хочет, чтобы у нее было «как у всех».

Телеведущая Ксения Бородина в преддверии свадьбы столкнулась с трудностями — она не может выбрать торт на торжество. Ни один из множества популярных вариантов не пришелся по душе знаменитости, пишет издание 7Дней.ru.

Бородиной не нравятся востребованные сейчас многоярусные торты, украшенные взбитыми сливками и ягодами. Дело в том, что подобные десерты не кажутся ей достойными свадебного стола.

Ну и к тому же знаменитости не хочется, чтобы у нее все было «как у всех». Это сильно усложняет подготовку к торжеству, идеальный вариант приходится искать методом проб и ошибок.

«Вчера была очень вкусная дегустация коктейлей и еды на свадьбу. Подготовка идет полным ходом, из-за стола вчера выползали. На мой взгляд, две самые важные вещи на свадьбе — это декор и еда. Гостям должно быть красиво, вкусно и пьяно. И есть одна вещь, с которой мы так и не определились, это торт! Сейчас в тренде торты, которые мне абсолютно не нравятся. Вот думаем, что делать», — поделилась телеведущая.

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