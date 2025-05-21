Ожоги, пятна, шелушение: какие компоненты косметики вредны для кожи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Дерматолог Амосова: салициловая кислота истончает роговой слой кожи

Россиянам назвали вредные для кожи компоненты косметики

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Применять средства с кислотами в составе необходимо с особой осторожностью.

От использования цитрусовых эфирных масел и косметики с агрессивными отбеливающими компонентами стоит отказаться в весенний период. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала дерматолог и косметолог Галина Амосова.

По словам специалиста, такие средства при пребывании на солнце могут привести к появлению темных пятен и даже вызвать ожоги, а при высоких концентрациях — к появлению обратного белизне эффекта.

Амосова подчеркнула, что применять кислоты необходимо с особой осторожностью.

«Ретинол и его производные (ретиналь, третиноин) усиливают шелушение, снижая естественную защиту от УФ-лучей. Даже с SPF кожа может получить ожог или стойкую пигментацию», — пояснила косметолог.

Она отметила, что гликолевая и ретиноевая кислоты, а также салициловая кислота в излишних количествах приводят к тонкости рогового слоя, а кожу делают уязвимой перед ветром, аллергенами и солнечными лучами.

Для склонных к гиперкератозу или к воспалениям, допустимо использование кислот, но в концентрации до 15% и в соответствии курсовыми рекомендациями. Эксперт добавила, что применение таких средств возможно лишь в вечернее время и не более четырех раз в неделю. В таком случае необходимо использовать еще и SPF c высокой степенью защиты.

Профилактику пигментации Амосова рекомендовала проводить средствами с витамином С, транексамовой кислотой и энзимами.

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