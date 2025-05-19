Трихолог рассказала, как правильно ухаживать за своими волосами.

Большинство людей моют голову каждый день, из-за чего она чаще жирнится. Об этом рассказала врач-трихолог Анастасия Костенко в беседе с изданием Газета.ру.

«Голову нужно мыть по мере загрязнения, когда вы чувствуете в этом потребность. Но все же не рекомендуется мыть голову ежедневно, так как это может привести к нарушению кожного барьера, пересушиванию кожи головы и стержней волос», — отметила эксперт.

Если кожный барьер был нарушен, то сальные железы начинают выделять больше кожного сала. Впоследствии это приводит к замкнутому кругу — то есть чем чаще человек пытается очистить голову, тем быстрее она снова загрязняется.

Трихолог подчеркнула, что при потребности мыть волосы каждый день следует подобрать шампунь, который будет тщательно очищать, но при этом не пересушивать.

Для жирной кожи оптимальная частота мытья — один раз в два дня. Если же, наоборот, у вас кожа головы сухая и чувствительная, то к гигиеническим процедурам стоит прибегать два-три раза в неделю.

Вместе с тем нельзя использовать слишком горячую или прохладную воду. Оптимальная температура — около 40 градусов.

Прежде чем нанести уходовое средство на всю длину волос, нужно вспенить шампунь между ладонями и таким образом массировать кожу головы кончиками пальцев в течение двух-трех минут. При этом кондиционером необходимо мазать исключительно длину волос, начиная от середины длины к концам, и избегая корней. В противном случае средство создаст пленку на коже.

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