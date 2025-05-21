«Приходится повышать»: рост цен на фрукты и овощи связан с ключевой ставкой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Экономист Тихонов: стоимость сельхозпродуктов возрастает из-за дефицита бюджета

Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и ростом цен на фрукты и овощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Объемы субсидирования производителей при этом сохраняются.

Одной из причин роста цен на овощи и фрукты в России является высокая ключевая ставка. Трудно доступные кредиты приводят к увеличению издержек, которые, в свою очередь, аграрии возлагают на потребителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Когда деньги дорогие, все дорогое. Ставки влияют на покупку техники, удобрений, семян. Факторов, которые бы способствовали снижению продовольственной инфляции, пока не видно. Оно может произойти по естественной причине, например, из-за перепроизводства, но в любом случае аграрии не смогут продавать ниже себестоимости», — пояснил ситуацию на рынке эксперт.

Несмотря на дефицит бюджета, правительство продолжает сохранять объемы субсидирования сельскохозяйственных производителей. Однако при постоянном приросте затрат такая поддержка менее значительна, чем раньше, считает собеседник.

«Для техники есть лизинговые программы, но аграрии в любом случае покупают за 20 миллионов рублей комбайн, который раньше стоил 10-11 миллионов. Им приходится повышать цены, но так, чтобы их продукцию не перестали покупать», — подчеркнул Тихонов.

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