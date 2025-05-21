«Уйдешь в тень»: Влад Череватый сделал предсказание Наталье Рудовой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Влад Череватый: Наталья Рудова обретет семейное счастье

«Уйдешь в тень»: Череватый предсказал жизнь Рудовой на ближайшие годы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса заявила, что ощущает застой и не чувствует жизненного развития.

Актриса Наталья Рудова через четыре года выйдет замуж. Такое предсказание сделал победитель телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый на своем YouTube-канале.

По его словам, артистка скоро обретет личное счастье и все свое внимание направит в эту сферу своей жизни.

«Года четыре, может быть, пройдет и вот прям как будто все на грани того, что ухожу в семью, ухожу в тень», — заявил Череватый.

Рудова заметила, что сейчас ощущает застой, а хочется развития, попробовать все жизненные этапы, которые проходит большинство людей.

Экстрасенс подчеркнул, отношения сложатся настолько удачно, что многие будут Наталье завидовать. Однако артистка не станет выставлять свое счастье на показ, а сохранит все вне публичного пространства.

Знаменитость подтвердила, что и сейчас не спешит делиться своими отношениями с общественностью.

«Я вообще никогда не показываю свою личную жизнь. Для меня это вот прям табу. Для меня очень важно, чтобы об этом никто ничего никогда не знал», — заверила актриса.

Череватый также отметил, что в будущих отношениях Натальи не будет какой-то меркантильной подоплеки.

«Это не про вульгарность, там даже подарки вам не нужны будут. Просто важно, что человек хороший», — уточнил экстрасенс.

Рудовой летом исполнится 42 года. Известно, что она ни разу не была замужем и не имеет детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Рудова увиделась с отцом спустя 20 лет разлуки.

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