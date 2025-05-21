«Всегда откликаться»: как ростовский фермер помогает бойцам СВО

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Участники московских ярмарок продолжают помогать бойцам СВО

«Всегда откликаться»: как участник ростовский фермер помогает бойцам СВО

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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После начала спецоперации его волнует только одно — поддержка односельчан, ушедших на фронт.

Фермер Анатолий из Ростовской области привозит на ярмарку в Москву мед с семейной кочевой пасеки, вместе с односельчанами он так собирает деньги на строительные материалы для окопов. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Ярмарка в районе Митино — место, где фермеры из более чем 40 регионов России продают натуральные продукты. Однако торговля — не единственная функция площадки. Она также является точкой волонтерской активности, связанной с поддержкой бойцов СВО. Участники ярмарки собирают средства и передают в зону спецоперации гуманитарную помощь.

Яркий пример — Анатолий. Он представитель уже четвертого в семье поколения пасечников с хутора Семеновка Ростовской области. С момента начала спецоперации он думает лишь об одном — как поддержать односельчан, ушедших на фронт

«Мы регулярно передаем свой мед и вместе с другими односельчанами скидываемся деньгами, когда это нужно. На них закупают строительные материалы для окопов и нужные бойцам в быту вещи. Организационными вопросами занимаются друзья отца, наша семья просто старается всегда откликаться, когда нужна помощь», — рассказал Анатолий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге ветеранов СВО готовят к экспедиции на Эльбрус.

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«Всегда откликаться»: как ростовский фермер помогает бойцам СВО

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