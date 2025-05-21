«Нас видят»: поддержка Путина мотивирует волонтеров на добрые дела

Президент встретился с представителями гуманитарных миссий.

Поддержка президента России Владимира Путина очень мотивирует волонтеров. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал руководитель гуманитарной миссии молодежки Народного фронта Александр Касауров на встрече с лидером РФ в Курской области.

По его словам, то, что труд добровольцев замечают и высоко ценят, стимулирует к дальнейшей работе.

«Самое главное, что слышат и видят волонтеров и ценят нас труд. Это, действительно, очень приятно. Приятно, что нас видят, что мы делаем добрые дела. Соответственно, это мотивирует нас работать еще больше», — поделился Касауров.

Представитель Народного фронта отметил, что на этой встрече волонтеры доложили главе государства о проделанной работе в курском приграничье. Оказывать помощь в данном регионе они начали еще в августе прошлого года, и продолжают это делать до сих пор.

Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Касауров признался, что данная встреча была неожиданной, но очень приятной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран СВО рассказал о поддержке Путина.