«Нас видят»: поддержка Путина мотивирует волонтеров на добрые дела

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 28 0

«Народный фронт»: поддержка Путина мотивирует волонтеров делать добрые дела

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент встретился с представителями гуманитарных миссий.

Поддержка президента России Владимира Путина очень мотивирует волонтеров. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал руководитель гуманитарной миссии молодежки Народного фронта Александр Касауров на встрече с лидером РФ в Курской области.

По его словам, то, что труд добровольцев замечают и высоко ценят, стимулирует к дальнейшей работе.

«Самое главное, что слышат и видят волонтеров и ценят нас труд. Это, действительно, очень приятно. Приятно, что нас видят, что мы делаем добрые дела. Соответственно, это мотивирует нас работать еще больше», — поделился Касауров.

Представитель Народного фронта отметил, что на этой встрече волонтеры доложили главе государства о проделанной работе в курском приграничье. Оказывать помощь в данном регионе они начали еще в августе прошлого года, и продолжают это делать до сих пор.

Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Касауров признался, что данная встреча была неожиданной, но очень приятной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран СВО рассказал о поддержке Путина.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов ВСУ
13:22
Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
13:08
«Нас видят»: поддержка Путина мотивирует волонтеров на добрые дела
12:55
Экс-советник Януковича Андрей Портнов убит в Испании
12:54
«Кровать подбросило»: очевидцы о взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе
12:42
Пешеходам приготовиться: продажи электросамокатов в России увеличились вдвое

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Придавленный футбольными воротами ребенок погиб на детской площадке в Ставропольском крае
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу