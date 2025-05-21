Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 53 0

Глава государства провел встречу с волонтерами.

Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Фото: kremlin.ru

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Тема:
Курская область

Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область — впервые с момента полного освобождения региона от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается на сайте Кремля, в Курской области российский лидер провел встречи с волонтерами и временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Представителями добровольческих организаций рассказали главе государства про случаи, когда боевики ВСУ наносили удары по памятникам Второй мировой войны в регионе. Путин, в свою очередь, указал, что разрушение украинской стороной таких мемориалов показывает, что Россия воюет с неонацистами.

Кроме того, глава государства также провел в городе Курчатов совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области.

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