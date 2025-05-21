Россия планирует увеличить долю атомной энергии до 25% к 2040 году

Россия к 2040 годам планирует нарастить долю ядерной энергетики до 25%. Заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Так, первый энергоблок новой Курской АЭС-2 должен начать работу уже в этом году.

«Росатом» является крупнейшей энергогенерирующей компанией страны. Мы обеспечиваем около 20% всего энергобаланса нашей страны, здесь, в центральной части России, это около 40%. Российская атомная энергетика сегодня — это 35 энергоблоков на 11 атомных электростанциях, в том числе единственный в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», — сказал Алексей Лихачев.

«Росатом» практически не ушел с западного рынка. Так, объем работы в дружественных странах увеличивается. Для них компания расширяет экспортную продуктовую линейку, отметил директор компании «Росатом» Алексей Лихачев. Готова государственная корпорация сотрудничать в поставках урана и с США. Кроме того, в ближайшее время у компании появится еще несколько объектов за рубежом.