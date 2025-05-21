Патрушев и Текслер обсудили развитие агропрома Челябинской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Они обсудили развитие агропромышленного комплекса в регионе и реализацию национальных проектов в природоохранной сфере.

Текслер рассказал, как в 2025-м проходит посевная кампания. В этом году ожидается сбор более двух миллионов тонн зерна, аграрии планируют произвести 260 тысяч тонн масличных культур. Кроме того, будет обеспечена кормовая база животноводства.

Патрушев же подчеркнул, что наиболее важная задача — это обеспечение аграриев региона материальными ресурсами в период посевной компании. Необходимы в том числе средства для защиты растений и минеральные удобрения.

Текслер также отметил, что в Челябинской области были реализованы крупные инвестиционные проекты. Наблюдается рост в сфере животноводства — наращивание производства мяса птицы и товарных яиц. Дальше — больше: в сферу птицеводства в будущем начнет поступать большое количество квалифицированных кадров ввиду того, что предприятия наладили сотрудничество с аграрными вузами.

В регионе продолжается строительство племенного репродуктора первого порядка для развития отечественного кросса кур «Смена-9», добавил губернатор.

Кроме того, Патрушев и Текслер подвели итог проекта «Экология» в регионе. Так, в Челябинской области была налажена система по созданию объектов размещения твердых коммунальных отходов, ликвидации свалок, снижению объема выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу, очистке водоемов и лесовосстановлению. Эта деятельность продолжится в рамках нового проекта — «Экологическое благополучие».

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