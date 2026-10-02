Цыпкин заявил об опасности новых технологий: «ИИ отсеет «лишних людей»

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 26 0

Писатель считает, что бездумное использование ИИ приведет к разделению человечества на страты.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Цыпкин заявил об опасности новых технологий

Активное и бездумное использование инструментов искусственного интеллекта в конечном счете приведет к деградации и сегрегации человечества. Об этом заявил писатель и сценарист Александр Цыпкин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

Писатель сделал акцент на ситуации, когда нейросети использует ребенок-школьник. Цыпкин подчеркнул: одно из самых важных умений для детей — это умение мыслить самим, без использования виртуальных помощников.

«У нас огромная деградация человека как существа, потому что ИИ заменяет знания, экзамены; школьники ничего не хотят учить сами, у кого есть телефон. Но это деградация. И тот, кто подвержен деградации — попадет под некое сепарирование людей на элиту и не элиту. Это будет личный выбор каждого. Те дети, которые сидят в телефоне и лезут в ИИ, они потом вырастут в ничто. Их будут загружать этим контентом пожизненно», — высказал мнение писатель.

Помимо этого, Цыпкин представил худший сценарий развития событий в будущем, когда нейросети будут определять принадлежность человека к той или иной страте общества.

«Это очень простая история. ИИ — это, по идее, следующая ступень цивилизации и способ некой сегрегации. Раньше была чума, война, а сейчас искусство, интеллект он отсеет, скажем так, появятся лишние люди. Эти лишние люди (к счастью мы развиваемся в сторону гуманистического общества), они будут не уничтожены, как раньше это происходило в результате эпидемии или болезни, а их как-то постепенно упакуют, чтобы они не сидели и особо не выступали», — резюмировал писатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опыте использования ИИ Александром Цыпкиным.

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