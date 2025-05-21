Завязалась драка: раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Эфирная новость 41 0

Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На защиту обители вышли несколько десятков прихожан.

Сегодня в один из храмов на западе Украины ворвалась банда вооруженных мужчин. Они заявили, что отбирают здание.

На защиту обители вышли несколько десятков прихожан: противостояние длится уже несколько часов. На место приехали и полицейские, но встали на сторону захватчиков. Завязалась драка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ).

 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:33
Обломки беспилотника ВСУ упали на детский сад в Подмосковье
19:19
Обманчивая легкость: почему опасно хрустеть шеей
19:03
«Как бы раскаиваются»: Бастрыкин рассказал о поведении боевиков ВСУ в суде
18:45
«Нет, ребята»: Лавров о временном перемирии до переговоров по Украине
18:29
Завязалась драка: раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
18:19
Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
«Все напоминало о Сулеймане»: Волочкова избавилась от роскошной квартиры в Петербурге
«Президент дал нам такой заряд»: волонтеры о встрече с Путиным в Курской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу