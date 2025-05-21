Завязалась драка: раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru
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На защиту обители вышли несколько десятков прихожан.
Сегодня в один из храмов на западе Украины ворвалась банда вооруженных мужчин. Они заявили, что отбирают здание.
На защиту обители вышли несколько десятков прихожан: противостояние длится уже несколько часов. На место приехали и полицейские, но встали на сторону захватчиков. Завязалась драка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ).
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