Ликвидированы 7 летевших на Москву беспилотников

В ночь с 20 на 21 мая российские военные отразили 127 атак дронов.
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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Днем ранее сообщалось о таком же количестве сбитых беспилотников в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья. Всего за утро 21 мая ликвидировано 14 дронов ВСУ.
Ночью с 20 на 21 мая российские военные отразили 127 беспилотников в разных регионах страны. Больше всего атак пришлось на Орловскую, Брянскую, Курскую, Владимирскую и Рязанскую области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на красноармейском направлении антидроновые костюмы помогли бойцам ВС РФ освободить Новоалександровку. Экипировка помогла военным стать невидимыми для ночных тепловизоров противника.
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