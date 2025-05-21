Ликвидированы 7 летевших на Москву беспилотников

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Днем ранее сообщалось о таком же количестве сбитых беспилотников в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья. Всего за утро 21 мая ликвидировано 14 дронов ВСУ.

Ночью с 20 на 21 мая российские военные отразили 127 беспилотников в разных регионах страны. Больше всего атак пришлось на Орловскую, Брянскую, Курскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на красноармейском направлении антидроновые костюмы помогли бойцам ВС РФ освободить Новоалександровку. Экипировка помогла военным стать невидимыми для ночных тепловизоров противника.