Юмористу Харламову отомстили за неправильную парковку

Внедорожник юмориста Гарика Харламова облили кефиром. Так за неправильную парковку ему отомстили местные жители. В сети появились фото и видео инцидента.

Артист приехал на китайском автомобиле стоимостью в 16 миллионов рублей со своим водителем на съемки фильма «Теща 2» в детский сад, который расположен на бульваре Андрея Тарковского в ЖК «Рассказово». Места для парковки они долго не могли найти, поэтому заняли предназначенные для специального транспорта.

«Гарик Харламов вышел после съемок из детского садика только поздним вечером, около 22.00. К слову, садик был арендован на два выходных дня. Комик узнал о неприятности только от водителя. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — рассказала в беседе с «Московским комсомольцем» местная жительница Оксана.

Харламов в своих социальных сетях никак на инцидент не отреагировал. Он также не стал писать заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жену юмориста Катерину Ковальчук заподозрили в беременности.