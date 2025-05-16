Подарит Харламову ребенка? Катерину Ковальчук заподозрили в беременности
Катерину Ковальчук заподозрили в беременности
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Артисты сыграли свадьбу в прошлом году.
Актриса Катерина Ковальчук и юморист Гарик Харламов могут стать родителями. Девушка подкрепила слухи фанатов опубликованным снимком в социальной сети.
Поклонники пары предположили такой исход из-за того, что девушка слегка «округлилась» и стала часто носить объемные вещи. А недавно Ковальчук на своей странице выложила фотографию себя в платье не по фигуре и подписала его эмодзи птенчика в яичной скорлупе.
Однако пока официальных заявлений о скором пополнении в семье пара не делала.
Если актриса действительно беременна, то ребенок от Харламова станет для нее первым. А вот у юмориста уже есть дочь Анастасия от экс-супруги, звезды «Интернов» Кристины Асмус.
Ковальчук и Харламов познакомились на съемке сериала «Гусар», где Гарик выступил продюсером. Во время своего романа они расставались несколько раз, однако смогли пойти на компромиссы и быть вместе.
А в прошлом году пара сыграла свадьбу и сделала сразу два торжества. Один раз они отпраздновали наедине, а во второй — позвали близких и друзей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочери мужа певицы Виктории Дайнеки не пришли на их свадьбу.
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