Эксперт перечислил разрешенные для работы в такси автомобили

Что будет с уже работающими машинами, модели которых не получат допуск?

Для перевоза пассажиров службами такси будут допускаться следующие модели автомобилей: Lada Granta, Lada Vestа и Lada Iskra, а также некоторые модели «Москвича» и Evolute. Все они российские. О судьбе уже работающих зарубежных авто, которые не получат допуск, в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

С 1 марта 2026 года таксомоторные службы будут обязаны использовать, в основном, автомобили отечественных марок. Привычные же Kia Rio и Hyundai Solaris, которые уже используются в такси, отработают оставшийся по закону срок, а затем будут проданы как поддержанные.

«Разрешения, уже выданные этим автомобилям, действуют до конца своего пятилетнего срока. Значит, парк Rio и Solaris будет сокращаться естественным путем: машины отработают типичные пять лет и уйдут из такси по износу или пробегу», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU.

Шкуматов отметил, что из-за этого изменений цен на машины с пробегом ждать не стоит, рынок не обрушится. Стоимость зависит, прежде всего, от курса валют, ограничений на импорт и общего дефицита новых автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские водители сами борются с ямами на дорогах.