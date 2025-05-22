Эксперт перечислил разрешенные для работы в такси автомобили

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Эксперт Шкуматов перечислил разрешенные для работы в такси автомобили

Какие машины могут оказаться под запретом в такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Что будет с уже работающими машинами, модели которых не получат допуск?

Для перевоза пассажиров службами такси будут допускаться следующие модели автомобилей: Lada Granta, Lada Vestа и Lada Iskra, а также некоторые модели «Москвича» и Evolute. Все они российские. О судьбе уже работающих зарубежных авто, которые не получат допуск, в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

С 1 марта 2026 года таксомоторные службы будут обязаны использовать, в основном, автомобили отечественных марок. Привычные же Kia Rio и Hyundai Solaris, которые уже используются в такси, отработают оставшийся по закону срок, а затем будут проданы как поддержанные.

«Разрешения, уже выданные этим автомобилям, действуют до конца своего пятилетнего срока. Значит, парк Rio и Solaris будет сокращаться естественным путем: машины отработают типичные пять лет и уйдут из такси по износу или пробегу», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU.

Шкуматов отметил, что из-за этого изменений цен на машины с пробегом ждать не стоит, рынок не обрушится. Стоимость зависит, прежде всего, от курса валют, ограничений на импорт и общего дефицита новых автомобилей.

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