Россию обвинили в агрессивных действиях на орбите

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Глава космических сил США заявил, что наша страна применила кинетическое оружие.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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О российских передовых разработках сегодня говорили даже в американском Сенате. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман обвинил нашу страну в том, что, якобы, мы отправляем на орбиту кинетическое оружие и с помощью него собираемся сбивать их спутники.

«Можно представить как кинетические средства поражения, которые мы наблюдали на орбите. Здесь много нового оборудования, новая система обучения, новые люди», — отметил Зальцман

Однако генерал не предоставил абсолютно никаких доказательств. И если понимать, что кинетическим оружием может являться даже сильно брошенный камень, то возникает вопрос: а не пытается ли выдать американский военный за оружие обычный космический мусор или же метеорит? Ведь под это можно получить дополнительное финансирование.

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