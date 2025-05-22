«Не хороню их»: Юлия Волкова о самых сложных сценах для актеров в кино

Сама артистка старается не перекладывать на киногероев образы из жизни.

Одна из самых сложных сцен для актера — опознание покойного ребенка. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала актриса Юлия Волкова на премьере киноленты «Фишер. Затмение».

«Опознание ребенка, наверное, было самым сложным. Так как это часть твоей профессии, то ты просто обязан», — отметила артистка.

При этом, добавила Волкова, чтобы сыграть достоверно, на месте «мертвого» ребенка собственных детей она не воображает.

«Честно скажу, я никогда не представляю своих детей, я их не хороню и так далее. Но тот ужас, которые испытывает мать в такие моменты, я думаю, это очень-очень страшно», — заявила актриса.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Мила Ершова рассказала о детском бесстрашии. В частности, призналась актриса, маньяков она не боится. В детстве она жила в поселке Мосрентген. От него недалеко находился Битцевский лес, на территории которого в начале 2000-х орудовал всем известный маньяк Пичушкин.