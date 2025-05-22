Симиону не дали бы свободы: политолог о вмешательстве в выборы Румынии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 82 0

Политолог Жосу: ЕС помешал Симиону победить на выборах президента в Румынии

Симиону не дали бы свободы: политолог о вмешательстве в выборы Румынии

Фото: Reuters/Stoyan Nenov

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Прошедшие в стране политические баталии раскололи общество на два непримиримых лагеря.

Лидеру оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиону не дали одержать победу на выборах в Румынии. Об этом в материале EADaily рассуждал политолог и журналист Виктор Жосу.

В Румынии 19 мая завершился политический конфликт, тянущийся с декабря прошлого года, когда Конституционный суд отменил результаты выборов с победой независимого кандидата Кэлина Джеорджеску. 

Оппонентами на новых выборах стали мэр Бухареста и кандидат от правящей партии Румынии Никушор Дан и лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион.

Перед итоговым туром, подчеркнул Жосу, усиливались панические настроения, распространяемые ЕС, Румынии предрекали изоляцию в случае победы Симиона.

Ситуация была настолько серьезной, уверяет эксперт, что если оппозиционер и одержал бы победу, парламентские элиты в стране, скорее всего, начали бы создавать препятствия для его политики. Прогресса в этом случае было бы мало.

Молдавский фактор

В Молдове (доля румынского населения страны занимает вторую позицию по численности после молдаван. — Прим. ред.) партия власти и президент Майя Санду, у которой, кстати, есть румынское гражданство, активно поддержали Никушора Дана, обеспечив его убедительную победу на выборах.

Санду, как отметил Жосу, выступает в качестве активного игрока внутри своей страны. Это, очевидно, проявилось во время трехдневного голосования, где и запрещенная агитация проводилась, и избиратели на участки подвозились группами.

Симион, конечно, заявил о нарушениях законодательства, но его слова остались без внимания, считает Жосу. В результате на молдавских избирательных участках Никушор Дан получил 138 000 голосов, тогда как Джордже Симион — всего 19 000.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель мессенджера Telegram Дуров готов поехать в Румынию и дать показания о попытке вмешательства в выборы в стране.

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