Граждан страны призвали проверить, не были ли использованы голоса их мертвых родственников.

В списках избирателей на президентских выборах в Румынии обнаружено 1,7 миллиона «мертвых душ», сообщает портал Solid News. На брифинге в Бухаресте румынский политик Джордже Симион призвал граждан проверить, не были ли использованы голоса их мертвых родственников.

Согласно данным портала, в первых отчетах об итогах голосования есть серьезные нарушения. Например, «мертвые души» в числе участников голосования. Политики Румынии сообщают, что их число составило 1,7 миллиона. Причем имена более 500 покойников, «проголосовавших» на выборах, обнаружены в избирательных списках в двух коммунах: 426 в Видре и 92 — в Дэрэшти.

Симион выразил надежду на то, что умершие «не воскреснут» для голосования в будущем. Политик обратил внимание на проблемы с обновлением списка избирателей: в нем числится 18 миллионов человек. Учитывая, что многие уезжают из Румынии в поисках работы, эти цифры кажутся подозрительными.

Победил на выборах мэр Бухареста Никушор Дан, проевропейский кандидат, — за ним 65% голосов. Симион получил 46,4%.

Во время президентских выборов в Молдавии Симион тоже обращал внимание на вмешательство властей в избирательный процесс и попытки сфальсифицировать результаты голосования. По его словам, граждан республики незаконно привозили на голосование на автомобилях местной администрации.

О том, что избирательный процесс в Молдавии не был честным, заявлял также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал выборы недемократичными и поставил под сомнение легитимность Майи Санду как президента. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала западное влияние и вмешательство в молдавские выборы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дуров готов поехать в Румынию и дать показания о попытке вмешательства в выборы в стране.