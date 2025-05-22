«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 458 0

Коллеги Добровольской по фильму «Туда» не подозревали о ее недуге

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артисты, работавшие вместе с ней на съемочной площадке, отзываются о ней как о человеке великой силы.

Коллеги по последнему фильму народной артистки России Евгении Добровольской не подозревали о том, что актриса была больна. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Туда», который и стал для нее прощанием со зрителем.

«То сияние, которое она излучала как человек, как личность, как персонаж с экрана, говорит нам о многом. <…> К своему стыду, я не знал, и я не мог предполагать (что артистка борется с раком желудка. — Прим. ред.). Поэтому это человек великой силы», — сказал актер Петр Федоров.

Федоров признался, что играть с ней было потрясающе. Он благодарен судьбе за то, что ему выпал шанс сотрудничать с таким человеком.

Актриса Ирина Старшенбаум тоже очень тепло отзывается о работе с Евгенией Добровольской. Ирина также отметила, что не знала и даже не подозревала о недуге коллеги.

«Для меня большая честь была поработать с такой актрисой. Вы знаете, удивительно, что великие актрисы, какой являлась, конечно же, она, они в любом состоянии делают свою работу безупречно. Невозможно понять, что что-то не так», — восхитилась Старшенбаум.

Режиссер и сценарист картины «Туда» Иван Петухов вспомнил, как они снимали одну из сцен, которая стала символичной и запомнилась кинематографисту навсегда.

«Женя Добровольская играла маму Вадима (роль Федорова в фильме „Туда“. — Прим. ред.). Есть момент, когда они прощаются перед сном. Она машет ему рукой на прощание. Вы дойдете до этого момента и подумайте о том, что он означает в реальной Жениной жизни. Просто вот этот вот короткий взмах у меня лично отпечатался. И мне, кажется, с ним уже не расстаться», — признался Петухов.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии. С раком актриса боролась с 2023-го. Народной артистке России было 60 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие удары судьбы перенесла Евгения Добровольская.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Путин: главная задача России сегодня — сбережение народа и культуры
18:51
Задержан бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко
18:37
Народного артиста СССР Владимирова похоронили на Даниловском кладбище в Москве
18:24
Карьера на паузе, а что с учебой? Беременная Трусова рассказала о планах на жизнь
18:14
«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино
18:00
«Мне нужна такая школа!» — Кологривый о работе с режиссером Учителем

Сейчас читают

«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино
Бегала среди мусора: в Казани полицейские нашли ребенка-маугли
Тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025