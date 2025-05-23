«Росатом» и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве

Эфирная новость 28 0

Стратегия развития «зеленой» экономики в России рассчитана до 2050 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Росатом» и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в области использования низкоуглеродной энергии в рамках 11-го Невского международного конгресса.

На главной площадке для обсуждения вопросов экологии в Петербурге собрались более 450 иностранных гостей из 76 стран. Основная тема конгресса — экологическое благополучие и развитие так называемой «зеленой» экономики. Сейчас в приоритете — безотходное и чистое производство.

«В чем главный вызов? Начиная с первых дней реализации проекта, задача формулировалась как применение лучших мировых практик и вовлечение в эти процессы наиболее передовых зарубежных технологий. И в годы пандемии, и особенно в годы этого огромного количества санкций, концепция была изменена на разработку национальных технологий, действующих исключительно на основе российских технологических решений с возможным привлечением оборудования из дружественных стран», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Россия в этом отношении соблюдает все международные договоренности: стратегия развития зеленой экономики рассчитана до 2050 года. Одна из ее составляющих — это низкоуглеродные решения. Передовой, с точки зрения природосбережения, считается атомная энергетика. Если раньше отработавшее ядерное топливо хранили, то теперь его включают в замкнутый топливный цикл.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.74
-0.01 90.20
-1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:12
Гарвардский университет лишился права принимать иностранных студентов
0:52
«Росатом» и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве
0:32
«Все-таки центр Питера»: Волочкова назвала еще одну причину продажи квартиры
0:12
«Уверенными шагами идем к победе»: как прошла церемония вручения золотых звезд Героев России в Кремле
23:52
Калюжный проводил себя в армию концертом в Москве
23:32
Путин позвонил пострадавшему от атаки дрона ВСУ Волобуеву

Сейчас читают

А как же вампир Женек? От каких проектов откажется Калюжный из-за армии
Священник за штурвалом: Александра Ревенко вспомнила свой самый необычный полет
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025