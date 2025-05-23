Из главных героев классического фильма ужасов в живых осталось только двое.

Ровно 45 лет назад — 23 мая 1980 года — на большие экраны вышел знаменитый фильм «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. В основу сюжета лег роман «короля ужасов» писателя Стивена Кинга.

Картина включена во всевозможные списки лучших киноработ в истории и является одним из наиболее узнаваемых произведений в жанре психологического хоррора.

И заслуга здесь не только режиссера, но и в блистательной игре актеров. К сожалению, Из главных героев классического фильма ужасов в живых осталось только двое. О том, как сложилась судьба основного состава «Сияния», в материале 5-tv.ru.

Джек Николсон

Фото: AP/ТАСС; Кадр из х/ф «Сияние», реж.: Стэнли Кубрик, 1980 г.

По сюжету писатель Джек Торранс прибывает вместе с женой и сыном в гостиницу «Оверлук», где устраивается на должность смотрителя на зимний период. С приходом холодов отель оказывается буквально изолирован от всего остального мира. Прекрасная возможность — Джек собирается спокойно закончить свою пьесу. Но все идет не по плану…

Роль главного героя досталась оскароносному актеру Джеку Николсону. Ранее он предстал в образе Макмерфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». «Сияние» стало для Николсона не менее значимым проектом в его фильмографии, однако наград не принесло.

После окончания съемок Николсон примерил на себя амплуа персонажей из фильмов «Слова нежности», «Почтальон всегда звонит дважды», «Красные», «Честь семьи Прицци», «Иствикские ведьмы», «Чертополох» и других.

Последняя лента с участием Джека — «Как знать…» вышла 13 лет назад, и сейчас звездный актер редко появляется на публике. В СМИ писали, что у него деменция, отчасти поэтому и не снимается больше — не удается запоминать реплики. Однако сам Николсон в интервью The Sun опровергал эту информацию, уверяя, что у него математический склад ума, а причиной ухода из киноиндустрии стало простое и человеческое желание отдохнуть.

Джек Николсон отличался бурной личной жизнью, но теперь и она прошлом. В 1968 году он развелся с актрисой, художницей и писательницей Сандрой Найт, после чего у него был роман с актрисой Ребеккой Бруссар, который продлился около четырех лет.

Совсем забытым актера назвать трудно, ведь у него есть дети. Последняя возлюбленная Джека Ребекка родила ему двоих детей — Лоррейн и Рэя. С ними он часто ходит на игры по баскетболу.

От трех других женщин у него есть дочь Дженнифер, сын Калеб и дочь Хани. Однако эти наследники идти на контакт с отцом не спешат. В СМИ также появлялась информация, что актриса Тесса Гурин является дочерью Николсона.

Будни актер коротает в роскошном особняке на Малхолланд-драйв в Санта-Монике (Калифорния). Встает он поздно и большую часть дня сидит за холстом — с возрастом актер увлекся рисованием.

Шелли Дюваль

Фото: www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS; Кадр из х/ф «Сияние», реж.: Стэнли Кубрик, 1980 г.

В жену Джека Торранса Венди перевоплотилась актриса Шелли Дюваль, знакомая многим по фильмам «Нэшвилл», «Три женщины» и «Энни Холл».

Роль Венди стала самой заметной в фильмографии Шелли, однако не всем критикам пришлась по вкусу ее актерская игра. Артистку номинировали на премию «Золотая малина», победу в которой она, правда, не одержала.

В 1981 году в интервью журналу People Дюваль делилась подробностями со съемок. Оказалось, что ей давали указания плакать без перерывов 12 часов на площадке, чтобы получить нужные кадры. Такой режим негативно сказался на ее психическом здоровье.

Шелли Дюваль переехала из Голливуда в родной Техас в середине 1990 годов, после чего прекратила сниматься в кино. В ноябре 2016 года она посетила ток-шоу популярного американского психолога доктора Филла. Актриса призналась, что страдает психическим заболеванием.

К актерской деятельности Дюваль вернулась в 2023 году, когда сыграла роль второго плана в фильме ужасов «Лесные холмы». Тогда актриса делилась, что готова участвовать в новых проектах и мечтает об «Оскаре». Хотя Шелли было 74 года, она рассказывала об опыте актрисы Джессики Тэнди, которая удостоилась награды в 80.

К сожалению, планы Дюваль не сбылись, поскольку в 2024 году актрисы не стало. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали осложнения от диабета.

Музыкант Дэн Гилрой, который состоял в отношениях с Дюваль, отмечал, что она скончалась во сне в своем доме. Проживала Шелли в Бланко, штат Техас.

Дэн Алан Гилрой появился в жизни Шелли в 1989 году. Тогда они вместе работали над фильмом канала Disney «Рок-сказки Матушки Гусыни».

Знакомые актрисы называли ее великодушным и добрым человеком. Она часто проводила время с местными жителями и любила вкусно поесть.

Дэнни Ллойд

Фото: Кадр из х/ф «Доктор Сон», реж.: Майк Флэнаган, 2019 г.; Кадр из х/ф «Сияние», реж.: Стэнли Кубрик, 1980 г.

Персонажа Дэнни Ллойда тоже зовут Дэнни. Играл он его в шестилетнем возрасте. По сюжету Дэнни, сын Торрансов, поддерживает контакт с сущностью по имени Тони — мальчиком, который «живет у него во рту», и посылает ему видения.

На роль искали особенного ребенка, способного сосредотачиваться в нужные моменты. Подробности сюжета намеренно не раскрывались для Дэнни, поскольку у него была еще совсем не окрепшая психика. Сам Ллойд считал, что его задействовали в драме, поэтому играл более естественно.

Роль младшего Торранса стала для подростка дебютной и превзойти ее у него так и не получилось. После выхода кинокартины Дэнни Ллойд быстро исчез из публичного пространства, поскольку его родители хотели для сына обычной жизни.

Повзрослевший Ллойд работал учителем биологии в колледже штата Кентукки. Он поселился с женой на ферме. У пары родилось шестеро детей.

В 1982 году Ллойд вновь появился на экране — в телевизионной картине «Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy». Он признавался, что актерство серьезно не любил, к Голливуду не стремился.

Кстати, связь с «Сиянием» оказалась крепче, чем можно представить. В 2019 году Ллойд сыграл эпизодическую роль в фильме «Доктор Сон» — продолжение оригинальной истории. Камео пусть и было небольшим, но поклонники обрадовались его возращению. Он стал единственным из первого актерского состава, кто сыграл в продолжении.

Скэтмэн Крозерс

Фото: Mary Evans/AF Archive/Walt Disne/ТАСС; Кадр из х/ф «Сияние», реж.: Стэнли Кубрик, 1980 г.

В фильме «Сияние» Дик Холлоран — шеф-повар отеля — обладает теми же способностями (собственно, сиянием. — Прим. ред.), что и Дэнни. Он становится для мальчика проводником и наставником в использовании силы.

Роль исполнил актер и музыкант Бенджамин Шерман Крозерс, который был известен под псевдонимом «Скэтмэн».

Джек Николсон был близким другом Крозерса. Вместе они снялись в четырех фильмах: «Король Марвина Гарденс» (1972), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Фортуна» (1975) и «Сияние» (1980).

В 1981 году Скэтмэна наградили премией Сатурна за лучшую роль второго плана, исполненную в картине Кубрика, и звездой Голливудской Аллеи славы, штат Калифорния. В дальнейшем он продолжал работать на телевидении.

Его последней работой в кинотелеиндустрии стала озвучка мультипликационного фильма «Трансформеры» 1986 года.

Жизнь актера закончилась трагически. В 1985 году у него диагностировали рак легких, который распространился на пищевод. Он умер спустя год.