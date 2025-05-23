Море слез: началась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Григоровичем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 772 0

Началась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Григоровичем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Она проходит в историческом здании Большого театра в Москве.

В историческом здании Большого театра началась церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем. Кадры с места предоставил корреспондент 5-tv.ru.

Проститься с человеком, навсегда изменившим облик советского и мирового балета, пришли коллеги, артисты, студенты, поклонники и просто благодарные зрители.

В центре сцены — гроб с телом мастера, окруженный декорациями одного из самых пронзительных его балетов — «Легенда о любви», поставленного им в 1961 году. Именно с этого спектакля начался путь Григоровича как реформатора академического танца.

К сцене нескончаемым потоком идут люди с цветами — от старейших артистов театра до студентов хореографических училищ, для которых имя Григоровича остается символом высокого искусства.

Легендарный хореограф ушел из жизни 19 мая в возрасте 98 лет. Известно, что тело артиста кремируют, а прах захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его любимой женой — народной артисткой СССР Наталией Бессмертной.

Его творческий путь длился более 70 лет — он создавал спектакли, которые стали знаковыми не только для России, но и для мировой балетной сцены. С 1964 по 1995 год он возглавлял труппу Большого театра, а затем, с 2008-го, вновь вернулся туда как художественный руководитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом театре состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, выдающимся балетным артистом и педагогом Юрием Владимировым. Его похоронили на Даниловском кладбище.

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Море слез: началась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Григоровичем

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