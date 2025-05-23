Экс-барабанщик The Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Самолет задел линию электропередачи, что вызвало сильный пожар в жилом районе.

Экс-барабанщик The Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе

Фото: © Getty Images/Chelsea Lauren / Contributor

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Бывший барабанщик металкор-группы The Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает издание Billboard.

По информации СМИ, Уильямс летел на самолете, который разбился 22 мая в американском штате Калифорния, недалеко от города Сан-Диего.

Кроме барабанщика на воздушном судне находился Дэйв Шапиро — сооснователь компании Sound Talent Group, музыкальный агент и пилот. Именно Шапиро был за штурвалом разбившегося лайнера.

Во время крушения самолет оборвал линию электропередачи в пригороде Сан-Диего, из-за чего там возник пожар. Из-за инцидента оказались повреждены несколько домов и около 20 автомобилей. Все, кто находился на борту воздушного судна, погибли.

Дэниэл Уильямс был участником The Devil Wears Prada с 2005 по 2016 год.

«Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно», — написал коллектив на своей странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у летевшего над Челябинском самолета отвалился топливный бак.

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