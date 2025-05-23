Путин поручил ввести льготную ипотеку для семей участников СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Предложения по программе предстоит разработать кабмину.

Путин поручил ввести льготную ипотеку для семей участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по предоставлению льготных ипотечных кредитов семьям, в которых есть дети в возрасте до 14 лет, а также семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Кремля.

Такая задача была поставлена перед правительством и Госсоветом РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Они должны подготовить предложения по предоставлению льготных ипотечных кредитов для вышеперечисленных категорий людей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин призвал «навести порядок» в сфере семейной ипотеки. Глава государства выразил недовольство тем, что банки получают господдержку, но при этом накручивают семьям лишние платежи — от 5% до 10% сверх ставки.

Также российский лидер предложил разработать программу временного субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков, особенно в малых городах, поскольку и там сейчас наблюдаются проблемы. Как заметил Путин, стоимость проектного финансирования растет, а новых стройплощадок стало меньше.

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