Путин поручил ввести льготную ипотеку для семей участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по предоставлению льготных ипотечных кредитов семьям, в которых есть дети в возрасте до 14 лет, а также семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Кремля.

Такая задача была поставлена перед правительством и Госсоветом РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Они должны подготовить предложения по предоставлению льготных ипотечных кредитов для вышеперечисленных категорий людей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин призвал «навести порядок» в сфере семейной ипотеки. Глава государства выразил недовольство тем, что банки получают господдержку, но при этом накручивают семьям лишние платежи — от 5% до 10% сверх ставки.

Также российский лидер предложил разработать программу временного субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков, особенно в малых городах, поскольку и там сейчас наблюдаются проблемы. Как заметил Путин, стоимость проектного финансирования растет, а новых стройплощадок стало меньше.