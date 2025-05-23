Самолет авиакомпании «РусДжет» подал сигнал бедствия над Грузией
Он выполнял рейс из турецкого Даламана в московский аэропорт Внуково.
Фото: www.globallookpress.com/Bayne Stanley
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Самолет авиакомпании «РусДжет» подал сигнал бедствия над Грузией. Данные об этом появились на трекинговом сервисе Flightradar. Он выполнял рейс из турецкого Даламана в московский аэропорт Внуково.
Вся информация в данный момент уточняется.
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