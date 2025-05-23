Никакой агрессии: прогноз Таро на неделю с 26 мая по 1 июня

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовил общий прогноз с 26 мая по 1 июня 2025 года.

Основная энергия недели (Карта Таро — Король Кубков)

5-tv.ru

Пришло время заняться домашними вопросами — посетить членов семьи, которых давно не видели. Может, настало время вернуться ненадолго в родной город. Неделя будет эмоциональной и богатой на общение с родственниками. Для кого-то Король Кубков может означать долгожданную встречу с любимым мужчиной.

Кризис миновал — впереди нас ждет белая волоса. Можно ждать от судьбы новые шансы. Пора воспользоваться возможностями, которые дает жизнь. Для тех, у кого в последнее время не ладились отношения с близкими, наступает благоприятный период, чтобы восстановить гармонию в семье.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Отшельник)

5-tv.ru

На этой неделе мы уйдем в себя, чтобы оценить происходящее. Кто-то займется пересмотром своих ценностей, захочет найти для себя новые смыслы. Терпение и спокойствие помогут решить финансовые вопросы.

Когда мы даже вынужденно обращаемся к себе и своим более глубоким знаниям для того, чтобы извлечь оттуда нужную информацию, неплохо было бы взять аскезу.

Определитесь, что вы готовы поставить на кон, чтобы исполнилось желание, связанное с финансовой стороной. Аскезу зачастую берут на срок от 30 дней.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Суд)

5-tv.ru

В союзе с любимым человеком пришло время принять важное решение. Причем довольно серьезное. От этого выбора вы однозначно получите заряд эмоций и перейдете на новый жизненный этап. Колебаться в принятии решения не стоит, однако ваши сомнения понятны — оно может привести как к улучшению отношений, так и к ухудшению.

Если вы долго мечтали о семье и браке, то ваше желание осуществится. Для тех, кто одинок, появится шанс найти судьбоносного партнера. Аркан также может сигнализировать о том, что вам стоит пересмотреть свою позицию относительно вашего близкого человека. Возможно, вы очень часто являетесь причиной конфликтов в союзе.

В любом случае, Суд — это всегда новые возможности. Есть шансы выйти на новый уровень. Можно рассчитывать на интересный жизненный виток, считайте, что Вселенная открывает перед вами двери и дает зеленый сигнал для действий.

Совет на неделю (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

5-tv.ru

Аркан подсказывает, что какие-то дела нужно завершать, так как они не имеют серьезного результата. Вы попросту тратите свое время и энергию, стараясь удержать какой-то проект, который на самом деле вам не нужен.

Стоит сосредоточить свое внимание на более интересных и масштабных вещах. Вероятно, стоит обратить внимание на свою личную жизнь. Агрессия и споры могут лишь ухудшить ситуацию в отношениях, постарайтесь поменьше конфликтовать со второй половинкой. С экономической стороны — стоит отдать все долги и рассчитаться по кредитам.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на май 2025 года.