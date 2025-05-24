В работу российских истребителей Су-57 внедрили искусственный интеллект

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

ИИ предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.

В Су-57 внедрили искусственный интеллект

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

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Многофункциональный одноместный стелс-истребитель пятого поколения Су-57 теперь оснащен системой искусственного интеллекта (ИИ). В целом, программа может заменить второго пилота на борту самолета. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделали в «Рособоронэкспорте».

Как отметил представитель госкомпании, помощник с ИИ предназначен, в первую очередь. для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий. Программа создана как раз для того, чтобы вовремя давать пилотам подсказки в экстренных ситуациях и в решении тактических задач на перспективу.

«Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему ИИ для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт», — сказал собеседник агентства.

Представитель ОАК в первую очередь подчеркнул, что корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить «систему электронного второго пилота» в Су-57. Она снимает с человека часть задач, к примеру, во время навигации по точкам маршрута или управления системами полета. Пилот в такие моменты может сосредоточиться на более важных задачах во время боя и применять оружие — это решение остается за пилотом.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Судно способно уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета с 270-ю российскими военнопленными приземлились в Подмосковье.

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