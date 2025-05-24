В рамках большого обмена планируется вернуть бойцов на родину по схеме «1000 на 1000».

Сразу два самолета ИЛ-76 приземлились на подмосковном аэродроме, 270 российских военнослужащих наконец смогли сообщить близким, что они живы и скоро окажутся дома. Встретила бойцов корреспондент «Известий» Наталия Графчикова. Таким образом, завершился первый этап большого обмена пленными между РФ и Украиной по схеме «1000 на 1000».

Некоторые из солдат узнали о скором возвращении на родину буквально накануне отъезда. Один из них признался, что о большом обмене узнал из теленовостей, а через два дня уже собирал вещи. Он уже оповестил супругу, которая не смогла сдержать эмоций, расплакалась.

Все еще не веря своему счастью, бойцы уже обсуждают с женами, детьми, родственниками и друзьями дальнейшие планы. Правда, придется еще подождать, военным предстоит сначала пройти долгую реабилитацию. Но главное — это уже только дело времени.

«Отлично долетели. Настроение великолепное. Рады, что дома», — радуются военнослужащие.

Прежде 5-tv.ru писал о возвращении из плена 120 мирных жителей с территорий, находящихся под контролем украинской стороны. Эти люди, захваченные боевиками киевского режима в Курской области, прибыли сначала в Белоруссию, где получают медицинскую и психологическую помощь. Обмен гражданами состоялся благодаря переговорам в Стамбуле между Киевом и Москвой.

Кроме того, писал ранее 5-tv.ru, вооруженные силы России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной.