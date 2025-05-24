Метро Петербурга подало иск на 67 миллионов к организаторам теракта 2017 года

Петербургский метрополитен подал иск на 67 миллионов рублей к организаторам теракта, произошедшего в апреле 2017 года. В такую сумму был оценен нанесенный ущерб. Соответствующее заявление сделала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

«Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Как отметила Лебедева, эта сумма состоит из выплат пострадавшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и его стоимость.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. В вагоне состава, следовавшего по маршруту между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», прогремел взрыв. 15 человек погибли, 67 получили ранения различной степени тяжести. Позже на станции «Площадь Восстания» была обнаружена еще одна неразорвавшаяся бомба. Террористы намеревались подорвать три бомбы, но не смогли пронести третье устройство, оно было найдено следователями в их квартире.

Свои приговоры 11 обвиняемых по делу получили в декабре 2019 года. Виновными были признаны все, речь идет об уголовных статьях об организации теракта, организации террористического сообщества, пособничестве террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Преступники получили от 19 до 28 лет тюрьмы, организатор Аброр Азимов — пожизненный срок. В 2021-м сроки были сокращены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая.