Путин поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку русской культуры и языка

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Президент назвал работу главы РПЦ очень важной в сегоднявших условиях.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства.

Глава государства поблагодарил патриарха за все, что он делает для российского народа, и вручил ему большой букет белых роз.

«У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо — это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом», — отметил Путин.

Президент отметил, что такая поддержка особенно важна в текущих условиях, когда недружественные государства проявляют варварское отношение к нашей культуре.

«Такого мы давно не видели (варварского отношения к российской культуре. — Прим. ред.). Это не делает чести тем, кто этим занимается. Но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение. И ваш вклад в эту работу неоценим», — указал российский лидер.

Русская православная церковь (РПЦ) празднует 24 мая День славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно они создали азбуку, которая легла в основу письменности многих славянских народов.

В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает свои именины.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
14:15
«Взял с меня обещание»: Киркоров раскрыл последнюю просьбу отца
13:58
Все ради хайпа: почему трендовый «уход монстра» опасен для женщин
13:42
Россия вернула из украинского плена еще 307 военных
13:31
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку русской культуры и языка
13:16
В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа

Сейчас читают

В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа
«Это комбо»: Серябкина об участии SHAMAN в «Интервидении»
Новый хит выпускных и последних звонков: SHAMAN выпустил песню «Первая любовь»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025