Путин поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку русской культуры и языка

Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства.

Глава государства поблагодарил патриарха за все, что он делает для российского народа, и вручил ему большой букет белых роз.

«У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо — это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом», — отметил Путин.

Президент отметил, что такая поддержка особенно важна в текущих условиях, когда недружественные государства проявляют варварское отношение к нашей культуре.

«Такого мы давно не видели (варварского отношения к российской культуре. — Прим. ред.). Это не делает чести тем, кто этим занимается. Но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение. И ваш вклад в эту работу неоценим», — указал российский лидер.

Русская православная церковь (РПЦ) празднует 24 мая День славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно они создали азбуку, которая легла в основу письменности многих славянских народов.

В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает свои именины.