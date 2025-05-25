Ставка на науку: в 2025 году физику на ЕГЭ выбрали на 28% больше выпускников

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Естественно-научные предметы набирают популярность для сдачи на ЕГЭ

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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На фоне изменений в экономике России растет интерес школьников к естественно-научным дисциплинам.

А пока — самый важный этап в жизни всех 9-классников и 11-классников. Экзамены. В этом году заметный рост популярности естественно-научных направлений. Например, физику на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году выбрали на 28% больше выпускников, химию — на 20%. Биология — тоже плюс 20%.

Переориентация школьников понятна. Меняется структура российской экономики, нужны новые квалифицированные кадры, а значит, другие профессии востребованы, и вузы под эти требования тоже подстраиваются.

В 2025 году 43% бюджетных мест забронированы под специальности, связанные с инженерным делом и современными технологиями. Классический пример того, как спрос на рынке труда рождает предложение в виде выпускников-физиков.

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