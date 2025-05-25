Певица так и не поняла, почему ее поведение не понравилось окружающим.

Американская певица Бритни Спирс с завидной регулярностью заставляет людей сомневаться, что ее справедливо освободили от опеки отца и подтвердили в суде вменяемость. На этот раз 43-летняя артистка устроила скандал на борту частного самолета, по итогам конфликта со стюардессами в аэропорту звезду встречали полицейские, сообщило американское издание TMZ.

В этот день Бритни возвращалась с отдыха в Мексике домой в Лос-Анджелес. Полет показался исполнительнице скучным, и она решила развеселиться с помощью водки. А потом и сигаретку захотела, вот только посадки ждать не собиралась. Закурила прямо в своем кресле. Как позже рассказала Спирс в личном блоге, водку она пила впервые в жизни.

Бортпроводницы, увидевшие облако дыма вокруг знаменитой пассажирки, потребовали немедленно потушить сигарету. Никакие увещевания о строгих правилах авиакомпании поп-принцессу не убедили, и прежде чем выполнить требование, она от души поругалась со стюардессами. Виновной себя не считает, а указывает на друга, который якобы сам вставил ей в рот сигарету и поджег. Ну и экипаж, говорит, тоже неприветливый, полицию зачем-то вызвали…

«Бортпроводница позвала официальных лиц, потому что я курила! Я ей не понравилась, как только села в самолет! Первые 20 минут в самолете никого не было, но она не позволила мне даже вставать с места, хотя я хотела встать… Стюардесса пристегнула меня ремнем безопасности и вторглась в мое личное пространство!» — говорится в посте селебрити.

Впрочем, там есть и извинения «всем, кого обидела» Бритни. В аэропорту ей пришлось пообщаться с полицейскими, но до значительных последствий и наказаний дело не дошло. Ситуацию, в которую попала Спирс, сама она назвала «невероятно смешной».

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