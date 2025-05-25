Вертолет Путина попал в эпицентр атак беспилотников ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости
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Президент посещал регион с рабочим визитом.
В Курской области вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил командир дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Дашкин.
По его словам, лидер страны посетил регион с рабочим визитом 20 мая. Когда вертолет с главой государства на борту находился в небе, активность атак киевского режима сильно возросла.
«Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена: атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были уничтожены», — поделился командир дивизии.
Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено 46 беспилотников. По данным Минобороны РФ, боевики ВСУ запустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов в сторону России с 20 по 23 мая. Их количество достигло 788 штук. Массированная атака по мирным территория продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказал более подробно о визите Владимира Путина в Курскую область. В рамках поездки он встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и обсудил с врио главы области Александром Хинштейном помощь жителям приграничья.
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