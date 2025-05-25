«Безмозглый»: Захарова об осквернившем флаг России грузинском певце

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Захарова назвала безмозглым осквернившего флаг России грузинского певца

«Безмозглый»: Захарова об осквернившем флаг России грузинском певце

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Инцидент произошел на фестивале в Тбилиси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безмозглым» грузинского певца Эрекле Гецадзе, который осквернил на концерте российский флаг. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения», — поделилась дипломат.

Кадры скандальной выходки появились ранее в сети. На них видно, как Гецадзе бросает российский триколор ведро, а затем делает вид, что справляет на него нужду. Инцидент произошел на фестивале Tbilisi Open Air.

По словам Захаровой, правоохранительные органы России дадут соответствующую оценку произошедшему. Она также напомнила про достойных представителей Грузии, которые с присущими им честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. В том числе, народный артист РФ Николай Цискаридзе и Герой Советского Союза Мелитон Кантария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Калужской области дети осквернили флаг в цветах георгиевской ленты.

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